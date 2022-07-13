МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Доля работников, получающих "белую" зарплату в России, выросла до 71%, неофициальную зарплату или зарплату "в конверте" получают 10% опрошенных, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Россия продолжает работу с Литвой по разблокировке транзита в Калининград

Согласно данным исследования, в 2016 году "белую" зарплату получали 57% россиян, в 2018 году – 54%, в 2020 году – 66%. Оно также показало, что в 2022 году пятая часть работников (19%) получают "серую" зарплату.

Зарплату "в конверте" сегодня чаще всего получают сотрудники 18-24 лет, а полностью "белую" обычно имеют люди в возрасте 55 лет и старше, уточняется в исследовании.

Среди профессиональных сфер полностью официальный заработок чаще других имеют госслужащие – 98%. Кроме того, в пятерку самых "белых" сфер вошли "Добыча сырья" (95%), "Банки, инвестиции, лизинг" (91%), "Наука, образование" (86%) и "ИТ, интернет, телеком" (82%).

С "серой" заработной платой чаще всего сталкиваются специалисты по закупкам (35%), представители сферы туризма и общепита (33%), а также высший менеджмент (31%). "Черная" зарплата распространена среди начинающих специалистов и студентов (27%), в сфере искусства и медиа (25%), в сфере туризма и общепита (24%).

В пятерку регионов-лидеров по доле работников с "белой" заработной платой вошли Калужская область (85%), Пензенская область (83%), а также Белгородская, Тюменская и Ярославская области (по 80%). Высокой долей "серых" зарплат отличились Астраханская, Амурская и Самарская области (по 28%), "черных" — Томская область (25%).

Исследование проводилось в июле 2022 года среди 7 264 российских соискателей.