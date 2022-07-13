МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции Китая в первом полугодии 2022 года вырос на 21,7%, до 45,08 миллиарда долларов, импорт – на 5%, до 109,5 миллиарда долларов, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь. Доля работников с "белой" зарплатой в России, выросла до 71%

"Экспорт сельскохозяйственной продукции Китая в первом полугодии составил 303,1 миллиарда юаней (45,08 миллиарда долларов), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,7%", — сообщил Ли Куйвэнь.

Он отметил, что экспорт продукции водного промысла вырос на 14,9%, достигнув отметки в 72,52 миллиарда юаней (10,8 миллиарда долларов), экспорт овощей и съедобных грибов вырос на 5,5% — до 37,8 миллиарда юаней (5,6 миллиарда долларов), экспорт консервов составил 13,75 миллиарда юаней (2,04 миллиарда долларов), увеличившись по сравнению с январем-июнем 2021 года на 55%.

"Если говорить об импорте, то в первом полугодии наша страна импортировала сельскохозяйственной продукции на 736,07 миллиарда юаней (109,5 миллиарда долларов), что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — добавил представитель ведомства.

Он сообщил, что Китай за январь-июнь импортировал зерна на 272,48 миллиарда юаней (40,5 миллиарда долларов) — рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 16,6%, при этом на зерно приходится 37% от общей стоимости всего импорта сельскохозяйственной продукции в КНР за отчетный период.

В то же время Китай в первом полугодии 2022 года сократил импорт мяса на 16,4% — до 89,8 миллиарда юаней (13,4 миллиарда долларов), а импорт продукции водного промысла вырос на 34,1% — до 54,08 миллиарда юаней (8,04 миллиарда долларов).

Данные приведены в юаневом эквиваленте.