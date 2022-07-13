МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Киеву требуется не менее девяти миллиардов долларов в месяц от стран Запада, чтобы иметь возможность покрыть дефицит бюджета — это в два раза больше, чем предыдущий запрос, пишет Financial Times. Reuters назвал сроки отказа Германии от российских нефти и угля

По мнению экономического советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко, Украина будет стараться "продержаться", но без финансовой помощи от его союзников "сделать это не просто сложно, а практически неосуществимо".

Киев перестал получать валютную выручку после того, как из страны прекратился экспорт зерна. Financial Times отмечает, что валютные резервы Киева тают с каждым днем, поскольку центральный банк покупает гособлигации, чтобы восполнить дефицит финансирования. Минфин США уже предупреждал Украину о том, что чрезвычайные меры, такие как печать денег, которые страна применяет сейчас для поддержки государственных финансов, чреваты последствиями. Так, они могут лишить Киев возможности предоставлять критически важные государственные услуги. Вашингтон также обозначил важность исполнения союзными странами своих обязательств по выделению десятков миллиардов долларов на гранты и дешевые кредиты в самые кратчайшие сроки.

Ранее Евросоюз одобрил предоставление Киеву нового кредита на миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки на общую сумму в девять миллиардов. Деньги, как отметили в ЕК, дадут в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев, получая кредиты, по сути превратился в колонию западных стран: так, Украине с февраля 2014 по декабрь 2021 года выделили около 70,5 долларов, а с февраля этого года уже 15 миллиардов долларов.