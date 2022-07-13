ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует центральным банкам большинства стран решительно ужесточать свою денежно-кредитную политику, чтобы справиться с дальнейшим ростом инфляции, заявила в среду директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. Глава Международного валютного фонда прогнозирует глобальную рецессию

"Большинству центральных банков будет необходимо продолжать решительно ужесточать свою денежно-кредитную политику", — заявила Георгиева в своем докладе "Перед лицом ухудшающихся экономических перспектив: как может ответить G20".

По ее мнению, такие меры являются особенно неотложными для тех государств, в которых инфляционные ожидания начинают резко расходиться с реальностью. Без принятия решительных шагов, предостерегла глава МВФ, такие страны рискуют столкнуться с "разрушительной спиралью зарплата – цены", которая потребует еще более сильного ужесточения монетарной политики с еще большим ущербов для экономического роста и занятости".

Федеральная резервная система США по итогам июньского заседания впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пункта, до уровня 1,5-1,75% годовых, и склоняется к дальнейшему повышению — на 50 или 75 базисных пунктов по итогам июльского заседания.

Европейский центральный банк также заявлял о намерении повысить базовую ставку, находящуюся пока на нулевом уровне, на 25 базисных пунктов на июльском заседании и говорил о еще одном возможном повышении в сентябре.

СТРАНЫ С БОЛЬШИМ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ

Развивающимся экономикам мира критически важно сокращать долги по обязательствам в иностранной валюте, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Сокращение долговой нагрузки критически необходимо для развивающихся экономик, чьи обязательства номинированы в иностранной валюте и подвержены колебаниям", — отметила Георгиева.

"30% развивающихся рынков и 60% стран с низкими доходами оказались в гибельной ситуации из-за критически высоких долгов", — добавила она.

Глава МВФ также подчеркнула, что доходность трети развивающихся экономик по суверенным облигациям в иностранной валюте уже превысила 10%, приблизившись к значениям, наблюдавшимся после глобального финансового кризиса. МВФ назвал возможную причину рецессии в мире

Кроме того, она добавила, что страны, которые сталкиваются с ростом долговой нагрузки, должны ужесточать бюджетно-налоговую политику для снижения бремени заимствований и поддержки мер по борьбе с инфляцией.

Она также отметила, что бюджетно-налоговая политика должна помогать, а не мешать усилиям центральных банков бороться с ростом цен.

По мнению главы МВФ, необходимы прицельные и временные меры поддержки домашних хозяйств в условиях роста стоимости продовольствия и энергии. "В этом свою эффективность доказали прямые денежные выплаты, а не субсидии или контроль цен, не способные снизить стоимость жизни", — подчеркнула Георгиева.

"Новые меры должны быть бюджетно-нейтральными, то есть финансироваться за счет новых доходов или сокращений расходов без увеличения долговой нагрузки и работы против монетарной политики", — отметила она.

Георгиева добавила, что МВФ остается открыт для своих членов и готов оказывать экспертную и аналитическую поддержку, а также предоставлять специальные права заимствования нуждающимся экономикам.