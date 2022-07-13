ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Перебои с поставками газа в Европу могут спровоцировать рецессию во многих странах мира, заявила в среду директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. МВФ дал рекомендации странам по обузданию инфляции

"Задумайтесь над тем, как дальнейшие перебои в поставках природного газа в Европу могут погрузить многие экономики в рецессию и спровоцировать глобальный энергетический кризис. И это лишь один из факторов, способных ухудшить и без того непростую ситуацию", — заявила Георгиева в своем докладе "Перед лицом ухудшающихся экономических перспектив: как может ответить G20".

Она также ожидает, что 2022 год "будет трудным" для мировой экономики, а 2023 — "возможно, еще более тяжелым и с повышенным риском рецессии".

Стоимость газа в Европе за месяц выросла почти вдвое. Еще 10 июня расчетная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов составляла 903,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля — впервые с марта — достигла 1900 долларов.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.