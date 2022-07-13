МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Еврокомиссии по калининградскому транзиту — проявление здравомыслия. Москва будет внимательно следить за тем, как эти шаги будут реализованы, хотя и есть вопросы, добавила она. Еврокомиссия рекомендовала не запрещать транзит грузов в Калининград

Она отметила, что в данный момент представленные Еврокомиссией разъяснения изучаются, а также анализируются с точки зрения приоритетной задачи — всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области.

Это решение, снимающее ограничения для определенной номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, — проявление реализма и здравомыслия. Хотя вопросы по содержанию данного документа у нас остаются. Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике", — говорится в заявлении Захаровой.

Еврокомиссия в среду выпустила дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией России в связи с действующими в отношении ряда товаров европейскими санкциями, в которых рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под санкции товаров России при условии соответствующего контроля, следует из обнародованного документа.

В ЕК добавили, что транзит санкционных товаров и технологий военного или двойного назначения "полностью запрещен, независимо от вида транспорта".