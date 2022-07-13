МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Росстат на неделе со 2 по 8 июля зафиксировал дефляцию в 0,03%, с начала года цены выросли на 11,6%, свидетельствуют данные ведомства. Цены на овощи в России продолжают снижаться

На прошлой неделе Росстат отчитался об инфляции на неделе с 25 июня по 1 июля в 0,23%, когда на данные статистики повлияло традиционное повышение тарифов жилищно-коммунальных услуг. Министр экономического развития Максим Решетников призывал не переоценивать данные по инфляции за прошлую неделю, поскольку ее очищение от индексации тарифов показывало продолжение дефляции. Таким образом, с середины мая (за исключением тарифной недели) в России наблюдалось или снижение цен, или нулевая инфляция.

"За период со 2 по 8 июля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,97%, с начала июля – 100,17%, с начала года – 111,6%", — говорится в сообщении Росстата.

По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,7%, в том числе капуста – на 13%, свекла – на 8%, картофель – на 7,6%, помидоры – на 4,5%, морковь – на 3,6%, бананы – на 3,3%, лук – на 1,4%, яблоки – на 1,3%. В то же время цены на огурцы выросли на 2,2%.

По итогам прошлой недели самым подорожавшим продуктом (за исключением плодоовощной продукции) стали фруктово-ягодные консервы для детского питания — цены на них в среднем выросли на 0,62%. В числе других лидеров роста цен по итогам прошлой недели: маргарин (+0,52%), мороженная рыба (+0,37%), баранина (+ 0,32%) и печенье (+0,3%).

Снижение цен произошло по 18 наименованиям продуктов. Сильнее всего вновь подешевел сахар — цены на него снизились на 1,28%. Кроме этого, продолжилось снижение цен на гречку (на 1,07%) и яйца (на 1,05%). Также снизились цены на макаронные изделия, шоколадные конфеты, овощные консервы для детского питания, подсолнечное масло, вермишель, вареные колбасы, сметану, мясо кур, творог, чай черный, свинину и пшено.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали: туалетное мыло — на 0,56%, спички — на 0,51%, сухие корма для домашних животных — на 0,46%, хозяйственное мыло — на 0,38%, зубные щетки и пасты — на 0,35% и 0,31% соответственно, и туалетная бумага — на 0,23%. Одновременно с этим цены на подгузники детские снизились на 0,4%, порошки стиральные – на 0,2%.

Продолжилось снижение цен на электропылесосы и смартфоны — они подешевели в среднем на 0,7%. После двух недель роста цен подешевели телевизоры — причем на 1,9%. С начала года к 8 июля телевизоры подорожали на 2,46%, смартфоны — на 5,8%, а электропылесосы — на 14,62%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные — снизились на 0,06%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Также Росстат на неделе со 2 по 8 июля зафиксировал рост цен на отечественный анальгин (на 0,67%), аллохол (на 0,37%), корвалол (на 0,38%), мазь "Левомеколь" (на 0,16%) и нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" (на 0,04%), прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты подешевели.

Рост стоимости полета в салоне экономического класса самолета несколько замедлился — до 5,41% после роста на 7,3% на прошлой неделе. Также замедлился рост цен на путевки в дома отдыха и пансионаты, и на отдых в санатории.