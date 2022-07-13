МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Спад российской экономики окажется менее глубоким, чем предполагалось несколько месяцев назад, но более растянутым по времени, считают аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России. Их мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,62%

"Российская экономика в мае-июне стабилизировалась при высокой неоднородности динамики в разных отраслях. Процесс структурной трансформации идет нелинейно и с разной скоростью в зависимости от степени влияния внешних ограничений. В результате экономический спад окажется менее глубоким, чем предполагалось несколько месяцев назад, но более растянутым во времени", — полагают аналитики.

Несмотря на некоторое восстановление импорта в РФ, в том числе за счет развития параллельного импорта, его объемы по-прежнему значительно уступают домартовским, отмечают они. Особенно это касается импорта товаров промежуточного назначения и инвестиционных товаров. При этом заметного роста отечественного производства таких товаров не произошло, добавляют аналитики.

"Это указывает на сохранение значительных рисков: снижение производства и предложения товаров в экономике может усилиться и уменьшить потенциал экономики по мере дальнейшего сокращения запасов сырья, материалов, комплектующих и выработки ресурса действующего оборудования", — отмечают они.

По их мнению, это потребует, во-первых, ускорения процесса перестройки импортных логистических цепочек, и, во-вторых, активизации процесса структурной трансформации российской экономики для частичного восстановления утраченного потенциала.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.

ИНФЛЯЦИЯ

Месячная инфляция в России еще некоторое время может оставаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов, считают аналитики ЦБ.

"Общий темп роста потребительских цен еще некоторое время может оставаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов. По мере их исчерпания на динамику цен будут влиять как проинфляционные факторы ограничений на стороне предложения, так и дезинфляционные факторы снижения потребительской активности. Их относительная динамика станет определяющей для дальнейшей траектории инфляции", — пишут они.

Аналитики отмечают, что сдерживать общий рост цен будет продолжающаяся корректировка цен на плодоовощную продукцию и сахар, которая, по их оценкам, может растянуться еще на несколько недель, а также снижение/замедление роста цен товаров с высокой зависимостью от динамики курса (электроника, стройматериалы), длительность и масштаб которого будет определяться ситуацией на валютном рынке.

В то же время в среднесрочной перспективе факторы на стороне предложения выступают в качестве основных источников риска ускорения роста потребительских цен, пишут аналитики. Так, месячные темпы роста цен производителей потребительских товаров остаются заметно выше 4% в пересчете на год, создавая повышательное давление на потребительские цены.

По последним данным Росстата, в июне была зафиксирована несвойственная для этого месяца дефляция — 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае.