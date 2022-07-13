МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Глобальный дефицит чипов превратился в перенасыщение в некоторых секторах на фоне снижения спроса на различную продукцию, пишет агентство Рейтер. Названа реальная опасность "умопомрачительных темпов роста" доллара

"Кризис в цепи поставок, вызванный глобальной пандемией, лишил производителей персональных компьютеров, смартфонов и автомобилей компьютерных чипов, необходимых для производства их продукции. Все это внезапно изменилось в течение трех недель с конца мая по июнь, когда высокая инфляция, последнее китайское коронавирусное закрытие и война на Украине снизили потребительские расходы, особенно на ПК и смартфоны. Дефицит чипов превратился в перенасыщение в некоторых секторах, что застало Уолл-стрит врасплох", — отмечает агентство.

Ранее множество производителей запасалось чипами заранее из-за опасений возможной нехватки, и в итоге "запасы первого квартала достигли рекордного уровня в ключевых компаниях, оказывающих услуги по производству электроники", цитирует агентство аналитика Jefferies Марка Липацис (Mark Lipacis).

Старший аналитик Baird по полупроводникам Тристан Герра (Tristan Gerra) ожидает, что больше всего от спада пострадают крупные поставщики чипов для производителей бытовой электроники и особенно для смартфонов низкого класса.

При этом аналитик Wedbush Мэтт Брайсон (Matt Bryson) отмечает, что поставщики Apple — в числе тех, кто меньше всего пострадал от перенасыщения, так как спрос на устройства Apple остается высоким.