Дефицит бюджета США в июне составил 88,8 миллиарда долларов
Дефицит бюджета США в июне составил 88,8 миллиарда долларов — хуже прогноза
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июне составил 88,842 миллиарда долларов против дефицита в 66,223 миллиарда в мае, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составит 76,5 миллиарда долларов.
Годом ранее в июне в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 174,1 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце увеличились на 21% в годовом выражении и составили 549,603 миллиарда долларов, а доходы выросли на 18%, до 460,761 миллиарда долларов.