МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июне составил 88,842 миллиарда долларов против дефицита в 66,223 миллиарда в мае, следует из отчета министерства финансов страны. Названа реальная опасность "умопомрачительных темпов роста" доллара

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составит 76,5 миллиарда долларов.

Годом ранее в июне в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 174,1 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце увеличились на 21% в годовом выражении и составили 549,603 миллиарда долларов, а доходы выросли на 18%, до 460,761 миллиарда долларов.