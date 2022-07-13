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https://1prime.ru/state_regulation/20220713/837478289.html
Генсек ООН назвал переговоры по зерну в Стамбуле "лучом надежды"
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Переговоры по "зерновому вопросу", прошедшие в Стамбуле, очень важны, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. "Мы видим критически важный шаг вперед для обеспечения безопасного... ПРАЙМ, 13.07.2022
экономика, новости, россия, украина, оон, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ООН, 13 июл — ПРАЙМ. Переговоры по "зерновому вопросу", прошедшие в Стамбуле, очень важны, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Мы видим критически важный шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского продовольствия через Черное море", — сказал Гутерреш журналистам.
По его словам, в мире, который погрузился во мрак глобального кризиса "сегодня появился луч надежды".
"Мы надеемся, что делегации отправятся в их столицы и мы надеемся, что следующий шаг позволит нам прийти к официальному соглашению", — так же заявил Гуттереш.