ООН, 13 июл — ПРАЙМ. Переговоры по "зерновому вопросу", прошедшие в Стамбуле, очень важны, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Минобороны Турции рассказало о планах по новой встрече по зерновому вопросу

"Мы видим критически важный шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского продовольствия через Черное море", — сказал Гутерреш журналистам.

По его словам, в мире, который погрузился во мрак глобального кризиса "сегодня появился луч надежды".

"Мы надеемся, что делегации отправятся в их столицы и мы надеемся, что следующий шаг позволит нам прийти к официальному соглашению", — так же заявил Гуттереш.