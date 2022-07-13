МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Экономика США с середины мая в целом умеренно росла, но сдерживалась некоторой обеспокоенностью возросшего риска рецессии, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Названа реальная опасность "умопомрачительных темпов роста" доллара

"С середины мая экономическая активность в целом росла умеренными темпами. Тем не менее, несколько округов сообщили о растущих признаках замедления спроса, а представители пяти округов отметили обеспокоенность по поводу возросшего риска рецессии", — говорится в документе.

Большинство округов сообщили, что потребительские расходы снизились, так как рост цен на продукты питания и бензин привел к сокращению доходов домохозяйств. Производственная активность была неоднозначной, и многие округа сообщили, что перебои в цепочке поставок и нехватка рабочей силы продолжают препятствовать производству. Как и в предыдущем отчете, прогноз будущего экономического роста в отчетных округах был в основном негативным, при этом собеседники отмечали ожидания дальнейшего ослабления спроса в течение следующих шести двенадцати месяцев.

Занятость в США росла умеренными темпами, а условия в целом оставались напряженными. Однако почти все округа отметили умеренное улучшение ситуации с доступностью рабочей силы на фоне ослабления спроса на работников, особенно в обрабатывающей промышленности и строительстве. Большинство округов продолжали сообщать о росте заработной платы. Треть округов указала, что работодатели рассматривают возможность выплаты или уже выдали сотрудникам премии, чтобы компенсировать расходы, связанные с инфляцией, в то время как в двух округах работники потребовали повышения заработной платы. Четверть округов отметили, что рост заработной платы будет оставаться высоким в течение следующих шести месяцев, в то время как несколько округов отметили, что давление на заработную плату, как ожидается, ослабнет позднее в этом году.

Значительный рост цен был отмечен во всех округах. Рост цен на продукты питания, товары и энергоносители (особенно топливо) оставался значительным, хотя в ряде районов сообщалось, что рост цен на эти категории замедлился по сравнению с последними месяцами, но остается исторически высоким. В целом, ценовое давление было устойчивым, а в некоторых секторах, таких как туризм и гостиничный бизнес, компаниям удалось передать значительное повышение цен клиентам практически без сопротивления.

Большинство опрошенных ожидают, что ценовое давление сохранится, по крайней мере, до конца года.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.