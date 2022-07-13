ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Цены на аренду жилья в США в июне показали самые сильные темпы роста с 1986 года, свидетельствуют опубликованные в среду данные американского министерства труда. Дефицит бюджета США в июне составил 88,8 миллиарда долларов

Так, индекс измерения стоимости аренды основного жилья в июне увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Для сравнения, в мае показатель вырос на 0,6% к апрелю. В годовом выражении июньские темпы роста составили 5,8%.

Как пишет Блумберг со ссылкой на оценки экспертов, сейчас в США на этапе строительства находятся порядка 836 тысяч объектов недвижимости, которые смогут обеспечить рынок новыми предложениями и понизить ставки.

"Хорошая новость в том, что рыночные ставки по аренде достигают своего потолка, ведь арендаторы просто не в состоянии платить больше. На подходе новые предложения по аренде, но потребуется год или два прежде, чем они смогут оказать реальное воздействие на ставки аренды", — заявил изданию главный экономист Moody"s Analytics Марк Занди.

Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1% против 8,6% в мае. Теперь аналитики, опрошенные CME Group, допускают повышения базовой процентной ставки Федрезервом США до 2,75% годовых на заседании в июле для ещё большего давление на потребительские цены. По итогам июньского заседания ФРС США впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, стремясь вернусь инфляцию в стране на уровень 2%.