МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Крупные города во Франции почти наверняка столкнутся с отключением электроэнергии в 2022 и 2023 годах, сообщает портал Euractiv, который ссылается на пожелавшего остаться неизвестным сотрудника в сфере корпоративного управления рисками. Президент Молдавии призвала жителей страны готовиться к тяжелой зиме

"Крупные города во Франции почти наверняка столкнутся с отключением электроэнергии в этом году и в следующем", — говорится в сообщении портала.

По словам источника, все европейские правительства готовятся к блэкаутам, а "руководители энергетических компаний и политические лидеры надеются, что зима не будет слишком холодной".

Французский оператор системы передачи электроэнергии RTE заявил порталу, что пока не может подтвердить вероятность отключений электроэнергии. "Оператор сказал, что из-за неопределенности вокруг текущей ситуации на данный момент невозможно делать точные прогнозы на зиму", — отмечает Euractiv.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что считает наиболее вероятным полное прекращение поставок газа из России в Европу. На прошлой неделе он также сообщал, что потребительские цены на газ во Франции заморожены до конца года, а рост цен на электроэнергию будет ограничен 4%. Французское правительство, по его словам, работает над определением компаний, которые должны получить приоритетную поддержку в случае сбоя поставок.