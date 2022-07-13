МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В среду инвесторы стали еще увереннее в том, что Федеральная резервная система США осуществит более значительное повышение процентных ставок на своем заседании по денежно-кредитной политике, которое пройдет позднее в этом месяце. Причиной этого являются данные по инфляции в США, которые оказались хуже прогнозов, указав на дальнейшее ускорение темпов роста цен, ранее уже достигших 40-летних максимумов. Названа реальная опасность "умопомрачительных темпов роста" доллара

Многие руководители центрального банка в последние несколько недель просигнализировали о том, что поддерживают повышение ставок на 75 базисных пунктов на предстоящем заседании, которое пройдет 26 и 27 июля, после аналогичного повышения в июне.

Согласно опубликованным в среду данным Министерства труда, индекс потребительских цен (CPI) в июне вырос на 9,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года ввиду роста цен на бензин и продукты питания, а также подорожания аренды жилья.

В результате трейдеры на рынке фьючерсов на ставки по федеральным фондам ФРС сочли, что вероятность июльского повышения ставок на 100 базисных пунктов составляет один к одному. Об этом свидетельствуют результаты анализа фьючерсов на ставки ФРС, проведенного CME Group. До выхода данных вероятность такого развития событий оценивалась как один к девяти.

Вышедший в среду отчет Министерства труда также указал на замедление базовой инфляции, не учитывающей волатильные цены на продукты питания и энергоносители. Тем не менее, это замедление, до 5,9% с 6,0% в мае, было менее существенным, чем ожидали экономисты.

Еще более тревожным знаком стало то, что базовый CPI вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как в мае вырос на 0,6%, до самого высокого уровня за год.

Ни один индикатор в отчете не приносит успокоения председателю ФРС Джерому Пауэллу, который придавал большое значение замедлению базовой инфляции, учитывая то, как сильно влияют цены на бензин и продукты на благосостояние американских домохозяйств. В США наблюдается рекордный с 1986 года рост стоимости аренды жилья

Это ценовое давление подогревает опасения относительно того, что если ФРС не удастся в скором времени обуздать рост цен, то более высокие инфляционные ожидания бизнеса и потребителей могут укорениться, заставляя центральный банк действовать еще более агрессивно.

"Это действительно заводит ФРС в еще больший тупик. Центральному банку нужно осуществлять быстрое и масштабное повышение ставок, — сказал Крис Закарелли из Independent Advisor Alliance. — Мы надеялись на хорошие новости, но, к сожалению, эти новости нельзя назвать хорошими".

В понедельник президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик поделился своим базовым сценарием, согласно которому он не ожидает повышения ставок на 100 базисных пунктов в июле. Тем не менее, если инфляция или долгосрочные инфляционные ожидания начнут еще больше отдаляться от целевого уровня ФРС, составляющего 2%, то "это станет поводом для беспокойства и заставит меня задуматься о более агрессивных действиях (по ужесточению денежно-кредитной политики", сообщил он.

Столь высокая и устойчивая инфляция в сочетании с агрессивностью шагов центрального банка, необходимых для замедления роста цен, вновь обостряет опасения по поводу скорой рецессии.

Согласно исследованию ФРС, опубликованному на этой неделе, вероятность рецессии в следующем году составляет около 35% в том случае, если центральный банк будет придерживаться запланированной траектории повышения ставок, и 60% в случае, если ФРС будет ужесточать политику быстрее.

"Если ситуация с предложением не будет демонстрировать признаков улучшения, то ФРС будет обязана еще сильнее затормозить экономическую активность путем повышения ставок, чтобы обеспечить лучшее соответствие спроса предложению. Угроза рецессии растет", — отметил Джеймс Найтли, главный международный экономист ING.

В рамках начавшейся в марте кампании ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики ключевая ставка овернайт была повышена на 1,5 процентного пункта. В настоящее время финансовые рынки ожидают, что ставка к концу года достигнет диапазона 3,5%-3,75%. Эти ожидания превышают прогнозы руководителей ФРС, опубликованные три недели назад.

Несмотря на повышение ставок, на рынке труда США до сих пор сохранялся крайне высокий спрос на рабочую силу, а уровень безработицы оставался на отметке 3,6%, вблизи исторического минимума. Такая ситуация с занятостью представляет собой противоречивый фактор, поскольку есть опасения, что для замедления инфляции со временем потребуется, чтобы конкуренция за работников пошла на спад.