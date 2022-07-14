МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация сообщила о прогрессе в переговорах в Турции по "зерновому вопросу", поблагодарил ООН за усилия. Президент Молдавии призвала жителей страны готовиться к тяжелой зиме

"Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия… Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН", — сказал Зеленский в видеообращении.

Украина на переговорах по зерну в Стамбуле предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для обеспечения экспорта украинского зерна, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Безопасность Украины в Черном море — приоритет в вопросе возобновления экспорта украинской агропродукции. Именно поэтому Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и гарантирует продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру", — написал Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, по результатам сегодняшней встречи "стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН", который будет располагаться в Стамбуле. "Его задачей будет обеспечение общего мониторинга и координации безопасной навигации в Черном море", — пояснил он.

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".