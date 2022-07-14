МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Международный депозитарий Clearstream планирует возобновить конвертацию расписок эмитентов России после того, как Национальный расчетный депозитарий (НРД) отказался брать оплату за услуги перевода акций. Конвертация расписок начнется 18 июля. об этом сообщает INTERFAX.RU. В Чехии сообщили, что сокращение поставок газа не включено в новые санкции

Clearstream собирается начать с 18 июля исполнять инструкции по обработке депозитарных расписок при условии получения от агентов гарантий того, что НРД не будет получать материальную выгоду, пишется на сайте депозитария.

2 июля НРД совместно с Мосбиржей собрался обжаловать санкции против НРД. Тогда НРД до 31 июля решил не брать плату за перевод акций на счета агентов DR-программ. В Clearstream добавили, что такой механизм не нарушает санкции, так как НРД не получает выгоды от конвертации бумаг.

Через НРД проводилось движение большинства ценных бумаг России. Он попал под санкции Евросоюза в июне. Фактически депозитарии Euroclear и Clearstream прекратили все операции с НРД еще в марте. ЦБ РФ оценивал сумму заблокированных в НРД ценных бумаг резидентов России в 6 трлн руб.