МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Более трети россиян с начала года смогли увеличить свой доход, примерно у такого же числа граждан заработок остался на прежнем уровне, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "АвтоВАЗ" сообщил, что Lada Duster производство в этом году не планируется

"Больше трети россиян (39,7%) сообщили, что их доходы выросли с начала 2022 года, при этом у 5,3% – в значительной мере. У 36,3% респондентов доходы остались на том же уровне", — говорится в сообщении.

При этом 24% признались, что их финансовое положение ухудшилось, из них 13,5% отметили, что в значительной мере.

Как выяснили авторы исследования, большинство (62%) респондентов целенаправленно занимаются улучшением своего финансового положения, а еще 13,5% планируют сделать это в ближайшее время. В отсутствии возможностей увеличить доход признались только 20,8% опрошенных. Еще 3,7% не видят в этом необходимости.

Самый распространенный способ улучшить свое финансовое положение – брать подработки, так поступают 48,5% опрошенных. Среди других популярных вариантов обеспечить материальное благополучие (при вопросе предлагался множественный вариант выбора) участники исследования назвали погашение текущих кредитов — 30,3%, экономию на крупных и повседневных покупках — 28,2% и 24,1% соответственно и смену работы — 17,4%.

При этом 14,1% респондентов, напротив, пытаются решить финансовые вопросы с помощью новых кредитов, 13,7% — откладывают деньги впрок, а 4,6% опрошенных связывают надежды на дополнительный доход с инвестициями на фондовом рынке. В исследовании приняли участие более 1,2 тысячи респондентов по всей России.