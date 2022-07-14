МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Обвинения США в адрес РФ в воспрепятствовании вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины не выдерживают критики, Вашингтон таким образом стремится к переделу глобального агропромышленного рынка, вытеснению России из сферы торговли продовольствием, заявило российское посольство. Bloomberg: Италия опередила ФРГ в снижении зависимости от российского газа

"Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию… Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием", — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии также отметили, что импортеры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров из-за односторонних санкций США, подрыва цепочек поставок.

"В этих целях Вашингтон активно использует нелегитимные односторонние санкции, призванные заблокировать торгово-экономическое взаимодействие нашей страны с внешним миром, готов и дальше подрывать цепочки поставок. Как следствие — государства-импортеры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров", — подчеркивается в сообщении.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.