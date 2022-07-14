МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ сообщает, что экономика России стабилизировалась в мае-июне на сохранении существенных различий ситуации в отдельных отраслях. Подстройка продолжается, и риски ослабления экономической активности еще достаточно высоки. Об этом пишет Финам. США стремятся к вытеснению России из сферы продовольственной торговли

"Снижение уровня потребительских цен в июне вызвано разовыми факторами — укреплением рубля и внесезонным удешевлением плодоовощной продукции. С поправкой на эти факторы рост цен сохранялся на повышенном относительно цели Банка России уровне. Проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать возвращению инфляции к 4% в 2024 году", — сказано в бюллетене Центробанка России "О чем говорят тренды".