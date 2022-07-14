МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Большинство россиян уверены, что инфляция в стране по итогам года составит выше 10%, при этом роста своих доходов ждет каждый пятый гражданин, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховщика "Росгосстрах", которое есть в распоряжении РИА Новости. Финам: Центробанк предупредил о рисках ослабления экономической активности

"По мнению половины опрошенных, инфляция в России по итогам года составит 10-20% годовых: 27% полагают, что цены вырастут на 10-15%, еще 23% прогнозируют взлет цен на 15- 20%. Каждый пятый (19%) считает, что инфляция в стране в 2022 году превысит 20% годовых", — сказано в исследовании. При этом 11% граждан ждут инфляцию ниже 10% годовых, а остальные затруднились предсказать масштабы роста цен. Исследование провели 6-12 июля, в его ходе опросили 1000 совершеннолетних россиян в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

Каждый девятый россиянин (11%) полагает, что России в 2022 году удастся избежать падения ВВП. Примерно 17% опрошенных ждут падения экономики в диапазоне 1-5% по сравнению с 2021 годом, еще 23% респондентов – на 5-10%. Каждый пятый гражданин (20%) прогнозирует спад ВВП более чем на 10% в годовом выражении, при этом 30% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Увеличения своих доходов по итогам года ждут 21% граждан: из них 3% — значительного, а 18% надеются, что их доходы "скорее увеличатся". Почти треть респондентов (32%) полагают, что их доходы в 2022 году не изменятся. А 37% россиян ожидают уменьшения своих доходов в этом году: 13% — значительного, 24% считают, что их доходы "скорее уменьшатся". Каждый десятый опрошенный затруднился оценить перспективы своих доходов в 2022 году.

Отвечая на вопросы относительно своих ожиданий от второго полугодия 2022 года, 34% россиян сказали, что ждут дальнейшего снижения ставок по кредитам и вкладам, примерно столько же (35%) считают, что ставки уже достаточно низкие и дальнейшего движения не будет.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 14-17%. Помощник президента России Максим Орешкин ждет, что темпы роста цен в РФ к концу года не превысят 15%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил в июне, что инфляция будет меньше ранее ожидавшихся министерством 17,5%.

По последним данным Росстата, в июне была зафиксирована несвойственная для этого месяца дефляция — 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае.