МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила, однако о конкретных параметрах говорить рано, сообщает пресс-служба министерства. Мишустин рассказал, от чего будет зависеть экономической суверенитет России

"Минфин России внес в правительство РФ предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке будет проводиться на площадке правительства РФ. Говорить о конкретных параметрах пока преждевременно", — говорится в сообщении.

Бюджетное правило, которое ограничивало использование дополнительных доходов бюджета от высокой цены на нефть, предписывая направлять их на пополнение ФНБ, в текущем году было отменено. Сейчас Минфин направляет на расходы все нефтегазовые доходы казны, при этом средства ФНБ в 2022 году также будут использоваться на покрытие дефицита бюджета РФ.

В Минфине неоднократно говорили о важности бюджетной дисциплины при формировании проекта бюджета на следующую трехлетку. Президент России Владимир Путин поручал правительству представить до конца июля предложения по новой конструкции бюджетных правил. Минфин оценил профицит бюджета России в январе-июне в 1,37 триллиона рублей

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.

Также он заявлял, что раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро в рамках бюджетного правила на нефтегазовые сверхдоходы, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю.