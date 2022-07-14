МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley в первом полугодии 2022 года уменьшилась на 19% в годовом выражении и составила 6,161 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация. Чистая прибыль JPMorgan сократилась на 35% в первом полугодии

Разводненная прибыль на акцию составила 3,41 доллара против 4,04 доллара годом ранее. Выручка Morgan Stanley составила 27,933 миллиарда долларов, снизившись на 8%.

По итогам второго квартала чистая прибыль упала на 32% в годовом выражении, до 2,495 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,39 доллара против 1,85 доллара годом ранее. Выручка Morgan Stanley составила 13,132 миллиарда долларов, что на 11% меньше, чем во втором квартале прошлого года. Прогноз по выручке составлял 13,39 миллиарда долларов.

"В целом компания показала хороший квартал в более волатильных, чем было в последнее время, условиях", — говорится в релизе.

Акции Morgan Stanley на предварительных торгах в США дешевеют на 2%.

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более чем 40 стран.