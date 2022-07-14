МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Бразилии на уровне "BB-" и улучшило прогноз по нему до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства. Роскачество запускает "рейтинг доверия" онлайн-магазинам

"Пересмотр прогноза по рейтингу Бразилии до стабильного с негативного отражает лучшую, чем ожидалось, эволюцию государственных финансов на фоне последовательных спадов в экономике в последние годы", — говорится в сообщении агентства.

Агентство прогнозирует, что за резким сокращением государственного долга в 2021 году последует еще одно сокращение в 2022 году, что улучшит отправную точку перед прогнозируемым ростом этого показателя в 2023 году.

Fitch поясняет, что рейтинг Бразилии поддерживается ее крупной и диверсифицированной экономикой, относительно высоким доходом на душу населения и способностью поглощать внешние риски, а также ее гибким обменным курсом, надежными международными резервами и развитым местным рынком долговых обязательств.

Агентство ожидает, что дефицит сектора государственного управления в этом году вырастет до 7,5% ВВП в связи с резко возросшими процентными расходами. Кроме того, Fitch ожидает роста экономической активности на 1,4% в 2022 году по сравнению с прогнозирующимися ранее 0,5%.