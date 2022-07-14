МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, разрешающую транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Путин освободил физлица под санкциями от НДФЛ при продаже российских акций

В лицензии отмечается, что разрешены транзакции в отношении сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств. Также снят запрет на профилактику, диагностику или лечение COVID-19 и текущие клинические испытания.

Кроме того, Минфин до 16 декабря вывел из-под санкций бывшей "дочкой" Газпрома Gazprom Germania GmbH. Также разрешены транзакции с дочерним предприятием "Альфа-Банка" в Казахстане (JSC Alfa Bank).