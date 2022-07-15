МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять его в Россию, заявил гендиректор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" (преемника McDonald's в России) Олег Пароев изданию РБК. Картофеля фри временно не будет в некоторых ресторанах "Вкусно – и точка"

"Что произошло сейчас — это то, что в силу известных событий многие иностранные компании, я бы даже сказал, все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять эту продукцию в Россию. И так получается, что, как в недружественных странах, так и в дружественных, те фабрики, которые производят картофель фри, они принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям, которые имеют свои штаб-квартиры в недружественных странах и, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию", — сказал Пароев.

По его словам, проблема этого урожайного года — "нехватка именно тех сортов картофеля, которые мы используем", а проблема следующего, убежден он, будет заключаться в нехватке в России мощностей для переработки.

Он также пояснил, что для подготовки картофеля фри в России необходимо обеспечить условия хранения, с чем тоже есть "сложности". Также необходима его предварительная подготовка для поступления в рестораны. Пароев подчеркнул, что в РФ есть лишь несколько предприятий, которые перерабатывают картофель таким образом. Он добавил, что "Вкусно — и точка" работает с фабрикой, построенной под гарантии McDonald's, мощностью около 100 тысяч тонн в год. Уточняется, что это единственная фабрика, которая производит подходящий под стандарты "Вкусно — и точка" полуфабрикат для картофеля фри.

Пароев отметил, что около 85% картофеля в McDonald's было российского производства, около 15% импортировалось как "запасной канал для обеспечения бесперебойности закупок", и система была настроена так, что глобальный поставщик "Макдоналдса" из любой страны мог поставлять картофель и в Россию.

"Больше таких фабрик в России нет. Спрос на картофель фри в России составляет, по нашей оценке, 150-170 тысяч тонн в год", — приводит издание слова Пароева в сообщении.

Ранее в пресс-службе компании рассказали РИА Новости, что картофеля фри временно не будет в части вновь открываемых ресторанов сети "Вкусно – и точка", ожидается, что продукт вернется в меню осенью, в некоторых предприятиях также может быть недоступен картофель по-деревенски. В компании утверждали, что это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картошки фри в предприятиях сети, кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России. То, что ситуация с поставками картофеля для нужд общепита может наладиться уже осенью, сообщали РИА Новости и в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз").

При этом позднее в Минсельхозе заявили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным, нет и оснований для импорта картофеля фри, а исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников сообщил РИА Новости, что временное отсутствие картофеля фри в части вновь открываемых ресторанов сети "Вкусно – и точка" никак не связано со сбором картофеля в РФ и его импортом. Он также отметил, что заявления "Вкусно – и точка" по поводу неурожайного 2021 года и проблем с импортом "не соответствуют действительности".