МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции намерен создать в России реестр недобросовестных поставщиков алкоголя, сообщил РИА Новости глава "Союзконьяк САП" Дмитрий Былино. Эксперт высказался о последствиях дистанционной продажи алкоголя

"Нами будет создан так называемый реестр недобросовестных поставщиков алкогольной продукции. Как говорится, спрос рождает предложение, и уже давно назрела необходимость искоренить возможность сбыта некачественного алкоголя, обезопасив тем самым российского потребителя от приобретения алкогольной продукции ненадлежащего качества", — сказал он.

По его словам, Союз собирается тесно работать с МВД РФ, прокуратурой, Росалкогольрегулированием и Роспотребнадзором. А об итогах проверок, добавил Былино, будет сообщаться официально, в том числе в СМИ. Выявлять некачественную продукцию будут на прилавках магазинов.

"Мы убеждены, что в подобных случаях, особенно когда речь идет о безопасности и здоровье граждан, реакция государственных контрольно-надзорных органов и руководства торговых сетей будет оперативной", — добавил Былино.