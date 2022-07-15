МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Белоруссия допустила дефолт по внешнему долгу. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Moody's.

Льготный период, во время которого республике необходимо было выплатить $22,9 млн по еврооблигациям Belarus-27, подошел к концу 13 июня. Минфин страны выплатил их в белорусских рублях, а держатели бондов не смогли их получить. По мнению Moody's, это можно считать дефолтом. Россиян научили предсказывать курс рубля

Власти Белоруссии в конце июня вслед за Россией решили перейти на погашение внешних долговых обязательств в национальной валюте. Российский президент Владимир Путин 22 июня подписал указ о выплатах по внешнему госдолгу в рублях.

27 июня Moody's сообщило о дефолте России по евробондам, после того как держатели российских суверенных еврооблигаций не получили купонные выплаты по двум из них на сумму $100 млн до истечения 30 дней. До этого о наступлении дефолта сообщали Bloomberg и The Wall Street Journal. По их данным, Россия не выполнила обязательства впервые с 1918 года.