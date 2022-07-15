Юрий Борисов назначен генеральным директором Роскосмоса
Юрий Борисов сменил Дмитрия Рогозина на посту генерального директора госкорпорации Роскосмос
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Юрий Борисов назначен генеральным директором госкорпорации "Роскосмос".
Ранее эту должность занимал Дмитрий Рогозин.
Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на официальном портале Кремля, Борисов Юрий Иванович назначен генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее российский лидер подписал указ, освобождающий Борисова от должности заместителя председателя правительства "в соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации".