МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Юрий Борисов назначен генеральным директором госкорпорации "Роскосмос". Путин освободил Рогозина от должности генерального директора "Роскосмос"

Ранее эту должность занимал Дмитрий Рогозин.

Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на официальном портале Кремля, Борисов Юрий Иванович назначен генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее российский лидер подписал указ, освобождающий Борисова от должности заместителя председателя правительства "в соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации".