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https://1prime.ru/state_regulation/20220715/837504146.html
Россия не закроет торгпредства в недружественных странах, заявил Мантуров
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Минпромторг России не намерен закрывать торгпредства в недружественных странах. Об этом заявил вице-премьер страны — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "На... ПРАЙМ, 15.07.2022
экономика, новости, россия, денис мантуров, торгпредства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Минпромторг России не намерен закрывать торгпредства в недружественных странах. Об этом заявил вице-премьер страны — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"На сегодняшний день мы не настроены их закрывать",- сказал он в ходе выступления в Госдуме, уточнив при этом, что коллективы торгпредств оптимизируются.
Мантуров также отметил, что на данный момент у России зарегистрировано 57 торгпредств, которые охватывают экономическое сотрудничество с 72 странами.