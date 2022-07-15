МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Минпромторг России не намерен закрывать торгпредства в недружественных странах. Об этом заявил вице-премьер страны — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Мантуров назвал новые цели Минпромторга после назначения его вице-премьером

"На сегодняшний день мы не настроены их закрывать",- сказал он в ходе выступления в Госдуме, уточнив при этом, что коллективы торгпредств оптимизируются.

Мантуров также отметил, что на данный момент у России зарегистрировано 57 торгпредств, которые охватывают экономическое сотрудничество с 72 странами.