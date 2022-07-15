МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Переход на евро убьет национальную экономику, заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. В Польше рассказали о рекордном за 25 лет показателе инфляции в июне

Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены.

"Посмотрите на Эстонию, посмотрите на Литву (которые уже перешли на евро — ред.). Там везде инфляция намного выше, чем у нас, и они ничего не могут сделать, даже процентные ставки повысить. Евро бы нас убило во время кризиса в 2008-2010 годах и еще больше убило бы нас сегодня", — сказал Качиньский.

"Все слабые экономики теряют на евро. Кто зарабатывает на евро? Германия и так называемый околонемецкий кластер. То есть Голландия, часть Бельгии, Австрия, Люксембург", — добавил он.

"Евро – это снижение уровня жизни, падение спроса, снижение ВВП. Лоббисты, которые это поддерживают, попросту поддерживают чужие интересы", — заключил глава партии.