Глвав правящей партии Польши заявил, что переход на евро убьет экономику страны
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Переход на евро убьет национальную экономику, заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены.
"Посмотрите на Эстонию, посмотрите на Литву (которые уже перешли на евро — ред.). Там везде инфляция намного выше, чем у нас, и они ничего не могут сделать, даже процентные ставки повысить. Евро бы нас убило во время кризиса в 2008-2010 годах и еще больше убило бы нас сегодня", — сказал Качиньский.
"Все слабые экономики теряют на евро. Кто зарабатывает на евро? Германия и так называемый околонемецкий кластер. То есть Голландия, часть Бельгии, Австрия, Люксембург", — добавил он.
"Евро – это снижение уровня жизни, падение спроса, снижение ВВП. Лоббисты, которые это поддерживают, попросту поддерживают чужие интересы", — заключил глава партии.
https://1prime.ru/state_regulation/20220715/837507471.html