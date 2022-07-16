МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak пока не обсуждает продажу дочерней компании в России (АО "Тетра Пак"), завод в стране продолжает работу, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Производитель грузовиков Iveco уходит из России

В конце мая источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России. Однако позже в пресс-службе компании в РФ опровергли эту информацию, заявив агентству, что международный производитель упаковки продолжает работать на российском рынке.

"Пока об этом (о продаже — ред.) речи нет", — сказал Евтухов.

Что касается самого предприятия, продолжил он, то завод "работает, и остановить его практически невозможно".

Евтухов подчеркнул, что решение о продаже, если оно будет принято, должно соответствовать тем условиям, которые сегодня существуют в РФ в отношении активов недружественных государств: во-первых, дороже, чем за 50% рыночной стоимости, продать такой объект не получится. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев есть требование о перечислении средств в российский банк и в национальной российской валюте.