МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Главы Минфина и ЦБ в ближайшие дни доложат президенту России о развитии финансовой системы, в том числе в части возможностей финансирования высокотехнологичных, быстрорастущих компаний, сообщил помощник главы государства по экономическим вопросам Максим Орешкин. Орешкин рассказал, каким должен быть оптимальный курс рубля

Выступая на форуме "Территория смыслов", Орешкин рассказал, что российские высокотехнологичные, быстрорастущие компании вынуждены были прибегать к западному финансированию.

"Быстрорастущие, технологичные компании, которые много инвестируют, но при этом не имеют большого количества активов для залога, и не имеют солидного денежного потока, — такие компании были вынуждены… пользоваться услугами западной финансовой системы", — пояснил Орешкин.

Он напомнил, что Ozon в 2020 году провел IPO на Nasdaq, а "Яндекс" в том же 2020 году разместил конвертируемые облигации в основном среди западных инвесторов. Орешкин рассказал об успешной переориентации поставок российской нефти

"Этот сегмент финансового рынка у нас отсутствовал, и вот буквально в понедельник на совещании у президента министр финансов и глава ЦБ будут докладывать о том, какие меры предполагается принять, чтобы такого типа финансирование стало более доступным внутри страны, и российская финансовая система с этой задачей справлялась", — добавил помощник президента РФ.

Кроме того, его словам, крупные российские компании, так как они слишком большие для российской финансовой системы, зачастую привлекали финансирование за рубежом.

"Сейчас важно настроить финансовую систему таким образом, чтобы это финансирование было доступно внутри страны", — добавил Орешкин.