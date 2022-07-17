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Глава Morgan Stanley оценил вероятность наступления рецессии в Европе
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. Гендиректор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что вероятность наступления рецессии в Европе "намного больше" 50%. "Для США я оцениваю этот риск примерно... ПРАЙМ, 17.07.2022
экономика, новости, евросоюз, morgan stanley, прогноз, рецессия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Гендиректор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что вероятность наступления рецессии в Европе "намного больше" 50%.
"Для США я оцениваю этот риск примерно в 50/50. На мой взгляд, он более значительный в Европе. Не 100%, но уж точно намного больше 50%", — отметил он в интервью газете Journal du Dimanche.
Однако Горман не считает рецессию серьезной проблемой. По его мнению, из-за снижения экономической активности мир не рухнет, и, возможно, у него получится оперативно с ней справиться.
Гендиректор Morgan Stanley полагает, что мир вряд ли столкнется с неконтролируемой инфляцией. Маловероятной ему представляется массовая общественная активность под влиянием энергетического кризиса.
"Но нет никаких сомнений в том, что мы будем жить в неспокойное время", — констатировал Горман.