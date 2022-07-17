МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Гендиректор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что вероятность наступления рецессии в Европе "намного больше" 50%. Глава Международного валютного фонда прогнозирует глобальную рецессию

"Для США я оцениваю этот риск примерно в 50/50. На мой взгляд, он более значительный в Европе. Не 100%, но уж точно намного больше 50%", — отметил он в интервью газете Journal du Dimanche.

Однако Горман не считает рецессию серьезной проблемой. По его мнению, из-за снижения экономической активности мир не рухнет, и, возможно, у него получится оперативно с ней справиться.

Гендиректор Morgan Stanley полагает, что мир вряд ли столкнется с неконтролируемой инфляцией. Маловероятной ему представляется массовая общественная активность под влиянием энергетического кризиса.

"Но нет никаких сомнений в том, что мы будем жить в неспокойное время", — констатировал Горман.