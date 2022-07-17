Мишустин заявил, что перед металлургической отраслью стоит много задач
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Глава правительства Михаил Мишустин отметил в поздравлении с Днем металлурга, что перед металлургической отраслью стоит много задач. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Сегодня перед отраслью стоит много задач. Необходимо осваивать новые рынки сбыта, создавать логистические маршруты, продолжать реализацию инвестиционных проектов, внедрение энергоэффективных и экологически чистых технологий. Убеждён, что опыт, компетентность и ответственное отношение к делу позволят вам противостоять любым вызовам, осуществить намеченные планы, добиться поставленных целей", — сказано в тексте поздравительной телеграммы.
Мишустин подчеркнул, что благодаря "самоотверженному труду" металлургов с сильным характером Россия — один из лидеров в металлургии в мире, занимающая ведущие позиции по производству стали, чёрных и цветных металлов.
По его мнению, металлурги способствуют развитию национальной экономики, каждого российского региона, повышению качества жизни миллионов россиян.
"Продукция отечественных металлургических компаний отличается высоким качеством, применяется в возведении жилых домов, при строительстве инфраструктуры, в транспортном и энергетическом машиностроении, авиа- и судостроении, в оборонно-промышленном комплексе", — отметил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20220717/837514160.html