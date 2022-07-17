МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Глава правительства Михаил Мишустин отметил в поздравлении с Днем металлурга, что перед металлургической отраслью стоит много задач. Об этом сообщается на сайте кабмина. Путин отметил эффективность российского горно-металлургического комплекса

"Сегодня перед отраслью стоит много задач. Необходимо осваивать новые рынки сбыта, создавать логистические маршруты, продолжать реализацию инвестиционных проектов, внедрение энергоэффективных и экологически чистых технологий. Убеждён, что опыт, компетентность и ответственное отношение к делу позволят вам противостоять любым вызовам, осуществить намеченные планы, добиться поставленных целей", — сказано в тексте поздравительной телеграммы.

Мишустин подчеркнул, что благодаря "самоотверженному труду" металлургов с сильным характером Россия — один из лидеров в металлургии в мире, занимающая ведущие позиции по производству стали, чёрных и цветных металлов.

По его мнению, металлурги способствуют развитию национальной экономики, каждого российского региона, повышению качества жизни миллионов россиян.

"Продукция отечественных металлургических компаний отличается высоким качеством, применяется в возведении жилых домов, при строительстве инфраструктуры, в транспортном и энергетическом машиностроении, авиа- и судостроении, в оборонно-промышленном комплексе", — отметил он.