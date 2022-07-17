МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн до 31 августа, сообщается на сайте кабмина РФ. Правительство перевело расчет пошлин на зерно, масло и шрот в рубли

"Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тысяч тонн (ранее допустимый объем составлял 1,5 миллион тонн), на экспорт жмыха – на 150 тысяч тонн (ранее – 0,7 миллион тонн)… Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно", — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято при обеспеченности продукцией внутреннего рынка. На сайте кабмина отмечается, что оно поддержит производителей, поскольку они смогут дополнительно поставлять продукцию за рубеж.