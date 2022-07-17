Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха
Квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха выросли на 400 тысяч тонн до 31 августа
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн до 31 августа, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тысяч тонн (ранее допустимый объем составлял 1,5 миллион тонн), на экспорт жмыха – на 150 тысяч тонн (ранее – 0,7 миллион тонн)… Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно", — говорится в сообщении.
Уточняется, что решение принято при обеспеченности продукцией внутреннего рынка. На сайте кабмина отмечается, что оно поддержит производителей, поскольку они смогут дополнительно поставлять продукцию за рубеж.