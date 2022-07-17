МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) планирует существенно понизить прогноз глобального экономического роста в 2023 году. Об этом по итогам прошедшего в Индонезии финансового саммита G20 рассказала агентству Bloomberg директор департамента МВФ по вопросам стратегии, политики и анализа Джейла Пазарбашиоглу. Глава МВФ призвала помочь бедным странам в борьбе с голодом и миграцией

Она отметила, что в условиях роста стоимости энергоресурсов и цен на продовольствие лидерам государств стало гораздо сложнее выработать экономическую стратегию.

"Удар идет за ударом, и это действительно бьет по мировой экономике. Мы существенно понизим наш прогноз", — заявила Пазарбашиоглу.

МВФ уже понижал темпы роста мировой экономики с 4,4% до 3,6% апрельском отчете. Фонд прогнозировал на 2022 год в отношении России падение ВВП на 8,5% вместо роста на 2,8%. МВФ планирует опубликовать новый прогноз в июле.