ВОЛГОГРАД, 17 июл — ПРАЙМ. Российская Федерация будет сильной, если будет проводить полностью независимую внешнюю политику, заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Мишустин рассказал о задачах металлургической отрасли

"Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения", — пояснил он.

Медведев добавил, что в противном случае, как уже бывало неоднократно в истории человечества, страну "просто растерзают".

Поэтому Россия должна быть сильной, чтобы никто даже подумать не мог о попытках предпринять агрессивные действия против нее, подчеркнул замруководителя Совбеза.

"Это просто повод для того, чтобы нам вместе трудиться. Для того, чтобы наша страна была сильной", — сказал он.

Медведев также напомнил о вооружениях ряда стран, нацеленных на Россию.

"Россия не может к этому относиться равнодушно. Как бы мы ни пытались выстраивать отношения, дружить, жизнь есть жизнь…Текущая ситуация это показывает. Если не даешь сдачи, если игнорируешь такие угрозы, это заканчивается очень плохо", — отметил он.