МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Наибольшая часть замороженных российских активов в Евросоюзе приходится на Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на еврокомисссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса. Путин запретил оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами

Отмечается, что в Европейском союзе заморожено в общей сложности 13,8 миллиарда евро активов, включая 12,6 миллиарда в Германии, Франции, Ирландии, Австрии, Бельгии и Люксембурге.

По словам Рейндерса, не все страны сообщества заморозили попавшие под санкции активы.