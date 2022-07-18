МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оставило долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте на уровне "CC" в списке на пересмотр (CreditWatch) с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства. Moody's: Белоруссия допустила дефолт по внешнему долгу

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте находится на уровне "C", также в списке CreditWatch с возможностью понижения. Долгосрочный рейтинг Белоруссии в национальной валюте сохранен на уровне "CCC" с негативным прогнозом, краткосрочный — остался на уровне "C".

В конце июня пресс-служба правительства республики сообщила, что Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Минфин страны также уточнял, что Белоруссия на фоне проблем с осуществлением платежей по евробондам из-за санкций осуществила в июне выплаты по облигациям в белорусских рублях.

"Хотя условия по облигациям предусматривают платеж в долларах США, мы понимаем, что платеж в национальной валюте был связан с санкциями, помешавшими Белоруссии использовать назначенные каналы платежей и международных финансовых контрагентов", — комментируют аналитики агентства.

Агентство отмечает, что власти в настоящее время ищут способы оплаты в долларах США в рамках предусмотренного договором льготного периода через альтернативные способы оплаты.

Ранее в июле международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "C" с "CCC", а рейтинговое агентство Moody's объявило, что республика допустила дефолт по еврооблигациям Belarus-2027. Минфин Белоруссии позднее отметил субъективность в действиях Fitch, а в действиях Moody's усмотрел "провокационный характер".