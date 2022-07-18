БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что переговоры по вопросу вывоза украинского зерна приведут к разблокированию портов страны уже на этой неделе. СМИ: Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным итоги встречи по зерну

"Мы делаем все возможное для обеспечения экспорта зерновых по другим путям, в том числе через коридоры солидарности, по Черному морю через Румынию и Болгарию. Но этого недостаточно. Я надеюсь, что на этой неделе будет возможность достижения соглашения по разблокированию порта Одессы и других портов Украины. Жизни тысяч и десятков тысяч человек зависят от этих соглашений. Это не дипломатическая игра. Это вопрос жизни и смерти для многих людей", — сказал он.

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, ожидается новая встреча украинской и российской делегаций в Турции для обсуждения этой темы.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.