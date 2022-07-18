В Минсельхозе назвали квоты на экспорт подсолнечного масла вкладом в продовольственную безопасность
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Решение правительства РФ по дополнительным квотам на экспорт подсолнечного масла и жмыха увеличивает вклад страны в глобальную продовольственную безопасность, считает первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Правительство России до 31 августа увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла на 400 тысяч тонн, до 1,9 миллиона тонн, на экспорт жмыха — на 150 тысяч тонн, до 850 тысяч тонн. Кабмин сообщил, что решение, принятое с учетом полной обеспеченности продукцией внутреннего рынка, позволит поддержать производителей благодаря ее дополнительным поставкам за рубеж.
"Мы увеличим наш вклад в глобальную продовольственную безопасность и сможем помочь иностранным партнерам, которые сегодня нуждаются в качественной отечественной масложировой продукции", — сообщила Лут, слова которой цитирует пресс-служба министерства.
Она также отметила, что дополнительные квоты установлены по инициативе Минсельхоза, который гибко адаптирует инструменты регулирования, исходя из потребностей и возможностей внутреннего рынка.
"В настоящее время обеспеченность России подсолнечным маслом и жмыхом находится на очень высоком уровне, что позволяет расширить экспортное окно для отечественных компаний. Таким образом они смогут получить дополнительные доходы, оправдать те немалые инвестиции, которые вкладывали в перерабатывающие мощности в последние годы, и продолжить эффективно развиваться", — заметила Лут.
https://1prime.ru/state_regulation/20220718/837519725.html