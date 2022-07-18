МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Решение правительства РФ по дополнительным квотам на экспорт подсолнечного масла и жмыха увеличивает вклад страны в глобальную продовольственную безопасность, считает первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха

Правительство России до 31 августа увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла на 400 тысяч тонн, до 1,9 миллиона тонн, на экспорт жмыха — на 150 тысяч тонн, до 850 тысяч тонн. Кабмин сообщил, что решение, принятое с учетом полной обеспеченности продукцией внутреннего рынка, позволит поддержать производителей благодаря ее дополнительным поставкам за рубеж.

"Мы увеличим наш вклад в глобальную продовольственную безопасность и сможем помочь иностранным партнерам, которые сегодня нуждаются в качественной отечественной масложировой продукции", — сообщила Лут, слова которой цитирует пресс-служба министерства.

Она также отметила, что дополнительные квоты установлены по инициативе Минсельхоза, который гибко адаптирует инструменты регулирования, исходя из потребностей и возможностей внутреннего рынка.

"В настоящее время обеспеченность России подсолнечным маслом и жмыхом находится на очень высоком уровне, что позволяет расширить экспортное окно для отечественных компаний. Таким образом они смогут получить дополнительные доходы, оправдать те немалые инвестиции, которые вкладывали в перерабатывающие мощности в последние годы, и продолжить эффективно развиваться", — заметила Лут.