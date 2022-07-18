МИНСК, 18 июл — ПРАЙМ. Белоруссия планирует в этом году на треть нарастить экспорт в Россию, темп роста поставок в Калининградскую область может быть еще выше, заявил посол республики в России Владимир Семашко. Алиханов: поезда с товарами в Калининград могут пойти в ближайшие дни

"На сотрудничество с Калининградской областью Беларусь обратит особое внимание. Республика планирует в этом году на треть нарастить экспорт в Россию, причем в Калининград он может быть даже еще выше", — приводит слова посла в понедельник агентство Белта.

Он подчеркнул, что у Белоруссии "всегда были очень плотные отношения с Калининградской областью". "Это и поставки промышленной продукции, и сельскохозяйственной продукции, продовольствия. И строители наши там очень много работали. По большом счету, Евросоюз понял, что немножко не туда зарулил, и те ограничения (на транзит – ред.), которые были неожиданно введены в середине прошлого месяца, сняты", — сказал Семашко.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно им, железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии. Власти Калининградской области заявили, что их устроит только полное возобновление транзита грузов через Литву, в том виде, каким он был до введения ограничений.