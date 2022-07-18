МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время визита в Тегеран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил, что Россия и Иран отойдут от практики применения доллара

"У нашего президента запланировано две встречи, точнее, даже три встречи — это переговоры с президентом (Ирана Ибрахимом) Раиси, с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, и также президент нанесет визит верховному правителю Ирана Али Хаменеи. Мы надеемся, что это будет очень насыщенный диалог", — сказал Песков в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире "Россия 24".