МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Ряд стран Азии и Африки могут оказаться на пороге дефолта, подобно Шри-Ланке, из-за негативного влияния внешних факторов — роста стоимости заимствований, цен на энергию и продовольствие, сообщил РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. Украине предрекли скорый дефолт

"Негативное влияние внешних факторов — рост стоимости заимствований, цен на энергию и продовольствие — может оказать давление и привести страны, которые в значительной степени полагаются на внешние рынки для покрытия своих потребностей и не имеют достаточного объема резервов, к дефолту. Так, переговоры с МВФ о потенциальной реструктуризации уже ведут Пакистан, Египет и Тунис", — сказал он.

Эксперт напомнил, что в апреле о невозможности продолжать обслуживать свой внешний долг объявила Шри-Ланка, впервые переживающая худший экономический кризис в истории страны с момента обретения ее независимости в 1948 году. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов. "Отсутствие резервов, сокращение валютных поступлений, возросшие расходы на финансирование импорта и необходимость поддерживать расходы бюджета привели к падению национальной валюты с начала 2022 года на 77,5%, а инфляция в июне текущего года достигла 54,6%", — заметил Николаев.

Причин дефолта, по его мнению, несколько, они постепенно накладывались друг на друга, ослабляя экономику Шри-Ланки. "К ключевым из них АКРА относит неустойчивую макроэкономическую политику властей, пандемию коронавируса COVID-19, увеличение ключевой ставки в США и рост цен на энергию и продовольственные товары. В результате бюджетная и внешняя позиции Шри-Ланки значительно ослабли", — подчеркнул эксперт.

Пример Шри-Ланки, по его словам, является подтверждением того факта, что "аккумулирование резервов, достаточных для поддержания экономической стабильности, рыночное ценообразование курса национальной валюты и бюджетная дисциплина являются одними из ключевых факторов, необходимых для долгосрочной экономической устойчивости".