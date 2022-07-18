БЕЛГРАД, 18 июл — ПРАЙМ. Власти Хорватии начали чеканку монет евро с национальной символикой, которые будут доступны с декабря, в преддверии полного перехода на евро с 2023 года, передает национальное телевидение с монетного госпредприятия страны. Хорватия введет двойные ценники в сентябре для перехода на евро

"Государственное монетное предприятие (HNZ) в городе Света-Неделя в Загребской жупании (округе) в понедельник приступило к чеканке евромонет. Всего будет произведено 3,7 тысячи тонн хорватских монет евро и евроцентов для замены национальной валюты в начале следующего года", — передает телеканал.

В сутки предприятие чеканит четыре миллиона монет достоинством в 1 и 2 евро, 50, 20 и 10, 5, 2 и 1 евроцент. Банкноты будут печататься, как и хорватские куны сейчас, за пределами Хорватии, на одном из предприятий Евросоюза по итогам конкурса.

"На 2 евро изображена карта Хорватии, на 1 евро — хорватская куница, на 50, 20 и 10 евроцентах — Никола Тесла, на 5, 2 и 1 евроценте две буквы на глаголице ХР (сокращение от Хорватия), а на ободе монеты в два евро написано "О прекрасная, о дорогая, о сладкая свобода", — заявил на торжественном пуске чеканки премьер Хорватии Андрей Пленкович.

В банки Хорватии монеты поступят уже в октябре, граждане смогут пользоваться ими с 1 декабря. Банкноты хорватских евро ожидаются в обращении с сентября.

Вице-премьер, министр финансов страны Здравко Марич, который подал в отставку в июле, сообщал, что власти Хорватии с сентября введут обязательные двойные ценники перед полным переходом на евро с начала 2023 года — цены потребуется указывать как в хорватских кунах, так и в евро.

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) во вторник одобрил последние документы, необходимые для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года. В середине июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность перехода Хорватии на единую европейскую валюту с 2023 года. Затем саммит глав государств Евросоюза, куда входят все страны еврозоны, поддержал это решение. Сейчас курс национальной валюты — хорватской куны — около 7,5 за один евро.