МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Режим налоговых преференций для российского технологичного сектора уже заработал, дальше нужны стимулы на уровне регионов, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов считает поддержку технологичного сектора приоритетом для Минфина

"Мы считаем, что в целом создан и работает хороший режим налоговых преференций, и расширять, еще продолжать искать новые какие-то преференциальные режимы — здесь нужно с субъектами Российской Федерации советоваться, потому что в основном на федеральном уровне мы свои преференции предоставили. И если регионы готовы двигаться, только по согласованию с субъектами РФ, на наш взгляд, дальше следует развивать налоговые стимулы", — сказал он, выступая в понедельник на совете по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

По словам министра, уже принят целый ряд мер по налоговому стимулированию. В частности, организации IT-отрасли уже освобождены от налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, а также для них действует льготный тариф страховых взносов — 7,6%. Данные меры приняты на трехлетний период.

"Важно, чтобы все эти налоговые расходы, как мы их называем, давали результат, потому что если бы эти доходы поступили бы в бюджет, то мы всегда бы анализировали, что лучше — профинансировать из бюджета или дать налоговый расход. Будем анализировать, как сработают эти льготы. Мы видим, что они пользуются популярностью у высокотехнологичных и IT-компаний ", — уточнил Силуанов.

Он также отметил, что организации, разрабатывающие изделия электронно-компонентной базы и радиоэлектронику, платят налог на прибыль по сниженной ставке — 3% и страховой взнос по ставке 7,6%. При этом по поручению президента сейчас разрабатывается особый режим для производственных компаний, занятых в импортозамещении.

Силуанов уточнил, что в этом вопросе предусмотрены льготное проектное финансирование, льготы по имущественным налогам, а также поддержка государства в сбыте продукции. "На наш взгляд, если предприятие вкладывается в стартапы, в новые производства, если государство поддерживает им сбыт продукции, то это стоит не меньше каких-то льгот, а то, может, даже и подороже. В этом направлении режим будет работать, будет инновация, в том числе и для высокотехнологичных и IT-компаний", — заключил он.