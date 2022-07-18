Силуанов: налоговые преференции для техсектора работают, но нужны стимулы от регионов
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Режим налоговых преференций для российского технологичного сектора уже заработал, дальше нужны стимулы на уровне регионов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы считаем, что в целом создан и работает хороший режим налоговых преференций, и расширять, еще продолжать искать новые какие-то преференциальные режимы — здесь нужно с субъектами Российской Федерации советоваться, потому что в основном на федеральном уровне мы свои преференции предоставили. И если регионы готовы двигаться, только по согласованию с субъектами РФ, на наш взгляд, дальше следует развивать налоговые стимулы", — сказал он, выступая в понедельник на совете по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
По словам министра, уже принят целый ряд мер по налоговому стимулированию. В частности, организации IT-отрасли уже освобождены от налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, а также для них действует льготный тариф страховых взносов — 7,6%. Данные меры приняты на трехлетний период.
"Важно, чтобы все эти налоговые расходы, как мы их называем, давали результат, потому что если бы эти доходы поступили бы в бюджет, то мы всегда бы анализировали, что лучше — профинансировать из бюджета или дать налоговый расход. Будем анализировать, как сработают эти льготы. Мы видим, что они пользуются популярностью у высокотехнологичных и IT-компаний ", — уточнил Силуанов.
Он также отметил, что организации, разрабатывающие изделия электронно-компонентной базы и радиоэлектронику, платят налог на прибыль по сниженной ставке — 3% и страховой взнос по ставке 7,6%. При этом по поручению президента сейчас разрабатывается особый режим для производственных компаний, занятых в импортозамещении.
Силуанов уточнил, что в этом вопросе предусмотрены льготное проектное финансирование, льготы по имущественным налогам, а также поддержка государства в сбыте продукции. "На наш взгляд, если предприятие вкладывается в стартапы, в новые производства, если государство поддерживает им сбыт продукции, то это стоит не меньше каких-то льгот, а то, может, даже и подороже. В этом направлении режим будет работать, будет инновация, в том числе и для высокотехнологичных и IT-компаний", — заключил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20220718/837525692.html