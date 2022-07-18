ВАШИНГТОН, 18 июл — ПРАЙМ. Комиссия США по международной торговле постановила, что азотные удобрения из РФ не представляют угрозы американской индустрии, не нашла оснований для антидемпинговых пошлин, свидетельствует информация, опубликованная на сайте ведомства. Глава МЭА призвал Европу сократить потребление природного газа

"Карбамидно-аммиачные смеси из России и Тринидада и Тобаго не несут урона американской индустрии", — сообщило ведомство, опубликовав окончательное решение по антидемпинговому расследованию. О том, что комиссия по международной торговле США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго сообщалось еще в июне прошлого года.

О том, что комиссия по международной торговле США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго сообщалось еще в июне прошлого года.

Ранее США предупредили о возможности введения антидемпинговые пошлин в отношении карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из Российской Федерации, заявив, что она продается по заниженным ценам. Минторг США рекомендовал, таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США. Сообщалось, что до завершения антидемпингового расследования с российских поставщиков будут взиматься соответствующие пошлины.