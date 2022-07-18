Комиссия США по международной торговле не нашла ущерба для страны от удобрений из России
ВАШИНГТОН, 18 июл — ПРАЙМ. Комиссия США по международной торговле постановила, что азотные удобрения из РФ не представляют угрозы американской индустрии, не нашла оснований для антидемпинговых пошлин, свидетельствует информация, опубликованная на сайте ведомства.
"Карбамидно-аммиачные смеси из России и Тринидада и Тобаго не несут урона американской индустрии", — сообщило ведомство, опубликовав окончательное решение по антидемпинговому расследованию. О том, что комиссия по международной торговле США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго сообщалось еще в июне прошлого года.
О том, что комиссия по международной торговле США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго сообщалось еще в июне прошлого года.
Ранее США предупредили о возможности введения антидемпинговые пошлин в отношении карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из Российской Федерации, заявив, что она продается по заниженным ценам. Минторг США рекомендовал, таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США. Сообщалось, что до завершения антидемпингового расследования с российских поставщиков будут взиматься соответствующие пошлины.
https://1prime.ru/state_regulation/20220718/837526937.html