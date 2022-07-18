МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Евросоюз потерпел неудачу со своими санкциями в отношении России — они хоть и неприятны для страны, но к коллапсу российской экономики не привели, заявил депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт. Глава МЭА призвал Европу сократить потребление природного газа

Как отмечает депутат, он направил запрос федеральному правительству Германии.

Так как в начале июня федеральный министр экономики Роберт Хабек заявлял, что "скоро" наступит экономический крах России, Шмидт попросил руководство ФРГ уточнить, когда именно следует ожидать краха. Однако, как отметил депутат, на свой запрос он не получил "четкого ответа".

"Между тем, для всех очевидно, что ЕС потерпел неудачу со своими "санкциями" в отношении России. Так называемые санкции довольно неприятны для России, но о коллапсе российской экономики не может быть и речи", — написал Шмидт в своём Telegram-канале.

"Напротив, государственный бюджет России даже завершил первое полугодие 2022 года со значительным профицитом. Политическая изоляция, о которой идет речь в ответном письме, также применима лишь частично и к западным странам", — добавил депутат.

Он также отметил, что с Китаем у России есть мощные союзнические отношения, одновременно Россия продолжает расширять экономическое сотрудничество с такими развивающимися рынками, как Индия, Южная Африка и Бразилия.