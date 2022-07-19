МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индонезией может достигнуть 5 миллиардов долларов до конца текущего года, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева. В Индонезии рассказали, как преодолеть мировой продовольственный кризис

"Торгово-экономические отношения развиваются у нас довольно активно. В прошлом году был больше 40% рост товарооборота. В первые два месяца этого года, до начала специальной военной операции, до 80% был рост по сравнению с тем же периодом прошлого года. Даже в ухудшающейся геополитической и экономической ситуации за январь-апрель тоже, если я не ошибаюсь, 60% роста", — сообщила агентству глава российской дипмиссии в Индонезии.

"По итогом прошлого года наш товарооборот составлял 3 миллиарда долларов, но если взять наше совокупное население, больше 400 миллионов человек, то 3 миллиарда — это маловато. Тем более что в 2016 году наши президенты поставили задачу довести товарооборот между нашими странами до 5 миллиардов", — напомнила она.

"Но если нынешняя тенденция сохранится, то к концу года мы 5 миллиардов достигнем", — сказала Воробьева.

Она отметила существующие в двусторонней торговле проблемы, возникшие в результате антироссийских санкций.

"Да, есть проблемы конечно, и связанные с транспортировкой, и с финансированием, с оплатой, но у нас есть межгосударственные механизмы, в рамках которых это можно решать. Идет речь о том, чтобы созвать в рамках нашей межправительственной комиссии по вопросам торговли, экономики и технологического взаимодействия двустороннюю группу по банковским и финансовым вопросам и эти все вопросы решать", — сказала глава российской дипмиссии.

"Индонезийцы очень заинтересованы, они об этом говорят. Тут вопрос не то что о санкциях против России не стоит – индонезийцы напрямую говорят, что они заинтересованы наращивать сотрудничество с нами. Кстати говоря, немножко даже у нас был дисбаланс в товарообороте сильно в пользу Индонезии, вот сейчас он понемногу сглаживается", — подытожила Воробьева.

Полный текст интервью посла РФ в Индонезии Людмилы Воробьевой читайте на ria.ru в 09.00 мск.